"Красно-белые" почтят память Фёдора Черенкова перед игрой третьего тура. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Василий Конов:
- На сегодняшний матч РПЛ против "Тамбова" "Спартак" выйдет в майках, посвященных 60-летию легенды "красно-белых" Фёдора Фёдоровича Черенкова. Позднее эти майки станут лотами благотворительного аукциона. Вырученные средства будут направлены в фонд "СПАРТАК — ДЕТЯМ", - приводится в сообщении со ссылкой на медиа-службу "Спартака".
"Спартак" выйдет на поле против "Тамбова" в футболках, посвященных Черенкову
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