Червиченко назвал условие, при котором сезон для "Спартака" не будет провальным

Бывший президент "Спартака" рассказал, при каком условии сезон для "Спартака" нельзя будет считать провальным.
Фото: РПЛ
"В РПЛ вообще призрачные шансы даже на третье место, а Кубок ещё никто не отменял. Если "Спартак" выиграет Кубок России, нельзя будет сезон считать провальным", - сказал Червиченко "Чемпионату".

В Кубке России "Спартак" находится на стадии полуфинала Пути РПЛ. Красно-белые встретятся с московским "Динамо" 3 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.

