"В РПЛ вообще призрачные шансы даже на третье место, а Кубок ещё никто не отменял. Если "Спартак" выиграет Кубок России, нельзя будет сезон считать провальным", - сказал Червиченко "Чемпионату".
В Кубке России "Спартак" находится на стадии полуфинала Пути РПЛ. Красно-белые встретятся с московским "Динамо" 3 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.
Червиченко назвал условие, при котором сезон для "Спартака" не будет провальным
Фото: РПЛ