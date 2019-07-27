- У всех, кто приехал поддержать нас, прошу прощения за такой результат. Обидно и досадно, что проиграли. Контролировали игру, но пропустили со стандарта. Не повезло, были штанги, перекладины. Но реализация подвела, опять не забили с игры. Будем работать над ошибками.
Во многих матчах наших болельщиков больше, чем остальных. Не слышал кричалки в адрес Кононова. "Спартак" проигрывает и выигрывает вместе. Мы все виноваты, не хотим сваливать вину на кого-то одного, - приводит "Чемпионат" слова футболиста.
Джикия: не хотим сваливать вину на кого-то одного
Защитник "Спартака" прокомментировал поражение от "Тамбова" (0:2) в третьем туре чемпионата России
Фото: twitter.com/rt_russian
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»