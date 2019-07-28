Полузащитник Йоррит Хендрикс, права на которого принадлежат "ПСВ", попал в сферу интересов ЦСКА. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Основным вариантом считается "Болонья", но руководство итальянского клуба тянет с завершением сделки. В "ПСВ" дали россоблю от 7 до 10 дней, но Хендрикс не хочет ждать так долго. Если в ближайшие дни ситуация не изменится и "Болонья" не сделает шаги для завершения трансфера, хавбек может рассмотреть вариант с переходом в ЦСКА или же клуб Бундеслиги, однако его название не разглашается.
Sport24.ru
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "ПСВ" Хендриксу
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