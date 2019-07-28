Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин рассказал, как, по его мнению, должна работать система видеопомощи артибтрам (VAR).
"VAR должен работать только на определение голов – это главный итог игры в футбол, а всё остальное – это бардак и затяжка времени. Если судья не увидел, пересёк ли мяч линию, пусть смотрит повтор, а всё остальное: дать ли пенальти, показать ли офсайд – не нужно. Ведь сразу теряется интрига и накал матча.
Болельщики должны чётко понимать, что если гол не забили, то можно посмотреть повтор, а все остальные спорные моменты – это работа арбитра. Если мы не верим судьям, то давайте их уберём, пусть будет только электронная система.
Если скажут, что это им не нравится – тогда пусть принимают правила игры, пусть принимают, что судья может ошибаться, как ошибаются и футболисты, и тренеры. Арбитр – участник футбольного зрелища, а VAR его этого лишает", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Андрей Созин: VAR должен работать только на определение голов
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