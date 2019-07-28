Андрей Созин: VAR должен работать только на определение голов

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин рассказал, как, по его мнению, должна работать система видеопомощи артибтрам (VAR).

"VAR должен работать только на определение голов – это главный итог игры в футбол, а всё остальное – это бардак и затяжка времени. Если судья не увидел, пересёк ли мяч линию, пусть смотрит повтор, а всё остальное: дать ли пенальти, показать ли офсайд – не нужно. Ведь сразу теряется интрига и накал матча.

Болельщики должны чётко понимать, что если гол не забили, то можно посмотреть повтор, а все остальные спорные моменты – это работа арбитра. Если мы не верим судьям, то давайте их уберём, пусть будет только электронная система.

Если скажут, что это им не нравится – тогда пусть принимают правила игры, пусть принимают, что судья может ошибаться, как ошибаются и футболисты, и тренеры. Арбитр – участник футбольного зрелища, а VAR его этого лишает", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Созин
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