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Питер Одемвингие: Самедов мог сделать лучше карьеру. Но главное, что выжал минимум

Бывший футболист "Локомотива" Питер Одемвингие прокомментировал решение Александра Самедова завершить карьеру.

"Я думаю, что Саше самому решать, когда завершать карьеру. Не знаю, какое у него было состояние здоровья, но он закончил на хорошей ноте — в прошлом году сыграл на чемпионате мира. Сколько ему было, 35 лет? Все зависит от мотивации, не разлюбил ли игру, а также здоровья. Я не знаю всю его ситуацию, есть ли у него были предложения. Но раз повесил бутсы — значит, он доволен карьерой. Играл в больших российских клубах. Молодец, поздравляю его с отличной карьерой.

Да, он страстный футболист, любил игру, очень техничный, хороший пас. Я помню его как игрока мотивированного играть, серьезного — не особо улыбался во время игры. Вне поля мы не очень общались, но он серьезно подходил к футболу, и поэтому у него удалась хорошая карьера.

У Саши был огромный потенциал, то же самое можно сказать про меня. Мы не доиграли до уровня нашего таланта, но карьеры хорошие получились. Я думаю, он доволен карьерой. Для россиянина у него отличная карьера удалась, только нечасто наши игроки хотят уезжать за рубеж — играть в испанской лиге, может, в Италии. Он сделал свой выбор в пользу Москвы, больших российских клубов. У него был талант, чтобы поиграть за рубежом, и игры за сборную компенсировали это. Конечно же, он мог сделать лучше карьеру, но и у меня это не получилось тоже. Считаю, что главное — выжать минимум, и он это сделал", - цитирует футболиста Sport24.ru.

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Теги: Одемвингие Самедов Локомотив
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