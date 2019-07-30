Московский клуб отдал 27-летнего бразильца в аренду, китайская сторона заплатила за сделку 5,4 миллиона евро. В контракте также прописана опция обязательного выкупа игрока за 9,6 миллиона, утверждает Twitter Transfer News Central.
В июле 2016 года москвичи выкупили Фернанду у "Сампдории" за 12,5 миллиона евро, что стало одной из самых дорогих покупок в истории столичного клуба.
"СЭ"
Стала известна сумма, которую "Спартак" заработает на переходе Фернандо в "Бейцзин Гоань"
Стали известны подробности трансфера полузащитника Фернанду из "Спартака" в китайский клуб "Бейцзин Гоань".
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