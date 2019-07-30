Голкипер "Тамбова" Гиорги Шелия рассказал, что происходило в команде после победы над "Спартаком" (2:0) в 3-м туре чемпионата России.
"Тот матч — уже история. Но не буду скрывать: после победы была эйфория… Сейчас нам дали выходные, идет плановое восстановление. Постараемся доказать в следующих играх, что успех со "Спартаком" не был случайным.
Игроки "Спартака" находились в подавленном состоянии? Я это заметил по тем ребятам, кого знаю лично. Это их вратари, а еще Георгий Джикия, Джано Ананидзе, Александр Ташаев.
Знаю, у «Спартака» состоялось собрание, они там долго что-то обсуждали… А Джикия потом сказал мне: "Вот на фига ты отбил тот мяч? Оно тебе вообще нужно?" (Смеется). Имелся в виду мой сейв после удара Самюэля Жиго. Разумеется, Джикия возмущался в шутку. По-доброму", - цитирует Шелию "Советский спорт".
Вратарь "Тамбова" Шелия - о победе над "Спартаком": Джикия спросил, на фига я отбил удар Жиго
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