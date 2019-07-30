Станислав Сухина: разговоры, что "Локомотиву" помогают судьи и стелют дорожку - полный бред

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина, ныне работающий начальником команды в "Локомотиве" прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера в свой адрес.
"Сможете доказать, что в матче с "Динамо" был не пенальти? Я — нет. Теперь по «Краснодару». Я обсуждал этот момент с арбитрами. Если бы в этой игре был VAR, ситуация развивалась бы так: независимо от решения судьи — назначить пенальти или нет — VAR бы не вмешался. Потому что это не очевидная ошибка судьи, которую нужно было исправлять. Он стоял в трех метрах, хорошо видел эпизод и сразу принял решение. Я передаю слова арбитров, которые — если бы был VAR — отвечали бы за просмотр повторов. Спрашивал у них: "А как бы было?" Они рассказали. Да, это неочевидный момент, но увидите — чем больше матчей у нас будет с VAR, тем чаще такие вопросы возникнут: вчера в похожей ситуации было так, а сегодня — по-другому.
Евгений Леннорович не обвинял, а сказал, что «надо задать вопрос господину Сухине». Вопрос прозвучал, я ответил. Все нормально. Другой момент — в том, что это заявление было сделано за несколько туров до нашей игры с ЦСКА… Я-то не буду вспоминать в прессе прошлогодний матч в Черкизово или игру в первом круге в гостях — с незасчитанным голом и удалением Эдера, которого не было. Потому что понимаю: бывают сложные ситуации. А выстраивать их в ряд и говорить, что за нами погнались, не хочется.
Ошибки в пользу "Локомотива" в конце сезона? Давайте начнем не с мая, а с первого тура: в Уфе не засчитали чистый гол Эдера, а на 94-й минуте в наши ворота поставили пенальти — к счастью, не забили. Много шума было после этого? Максимум Юрий Палыч (Семин) что-то сказал. Через тур — матч в Оренбурге. Нам снова отменяют чистый гол, а на 92-й мы пропускаем. Кто-то говорил про заговоры? Первую победу в прошлом сезоне одержали в Самаре. 1:0, доигрывали в меньшинстве. Вторую желтую Игнатьеву дали за симуляцию. Любой, кто занимается судейством, скажет: симуляция изначально довольно спорный момент. Часто игру просто не останавливают: фола не было, играем дальше. А здесь вторая желтая и удаление. Поэтому все разговоры, что "Локомотиву" помогают судьи и стелют дорожку — полный бред. Если пройтись по турам и собрать спорные моменты, еще неизвестно, кто должен быть недоволен", - цитирует Сухинa Sport24.
Станислав Сухина: разговоры, что "Локомотиву" помогают судьи и стелют дорожку - полный бред
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