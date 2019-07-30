» » Станислав Сухина: разговоры, что "Локомотиву" помогают судьи и стелют дорожку - полный бред

Станислав Сухина: разговоры, что "Локомотиву" помогают судьи и стелют дорожку - полный бред

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина, ныне работающий начальником команды в "Локомотиве" прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера в свой адрес.

"Сможете доказать, что в матче с "Динамо" был не пенальти? Я — нет. Теперь по «Краснодару». Я обсуждал этот момент с арбитрами. Если бы в этой игре был VAR, ситуация развивалась бы так: независимо от решения судьи — назначить пенальти или нет — VAR бы не вмешался. Потому что это не очевидная ошибка судьи, которую нужно было исправлять. Он стоял в трех метрах, хорошо видел эпизод и сразу принял решение. Я передаю слова арбитров, которые — если бы был VAR — отвечали бы за просмотр повторов. Спрашивал у них: "А как бы было?" Они рассказали. Да, это неочевидный момент, но увидите — чем больше матчей у нас будет с VAR, тем чаще такие вопросы возникнут: вчера в похожей ситуации было так, а сегодня — по-другому.

Евгений Леннорович не обвинял, а сказал, что «надо задать вопрос господину Сухине». Вопрос прозвучал, я ответил. Все нормально. Другой момент — в том, что это заявление было сделано за несколько туров до нашей игры с ЦСКА… Я-то не буду вспоминать в прессе прошлогодний матч в Черкизово или игру в первом круге в гостях — с незасчитанным голом и удалением Эдера, которого не было. Потому что понимаю: бывают сложные ситуации. А выстраивать их в ряд и говорить, что за нами погнались, не хочется.

Ошибки в пользу "Локомотива" в конце сезона? Давайте начнем не с мая, а с первого тура: в Уфе не засчитали чистый гол Эдера, а на 94-й минуте в наши ворота поставили пенальти — к счастью, не забили. Много шума было после этого? Максимум Юрий Палыч (Семин) что-то сказал. Через тур — матч в Оренбурге. Нам снова отменяют чистый гол, а на 92-й мы пропускаем. Кто-то говорил про заговоры? Первую победу в прошлом сезоне одержали в Самаре. 1:0, доигрывали в меньшинстве. Вторую желтую Игнатьеву дали за симуляцию. Любой, кто занимается судейством, скажет: симуляция изначально довольно спорный момент. Часто игру просто не останавливают: фола не было, играем дальше. А здесь вторая желтая и удаление. Поэтому все разговоры, что "Локомотиву" помогают судьи и стелют дорожку — полный бред. Если пройтись по турам и собрать спорные моменты, еще неизвестно, кто должен быть недоволен", - цитирует Сухинa Sport24.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Сухина Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Новый клуб Де Росси вел переговоры по Икарди
Станислав Сухина: разговоры, что "Локомотиву" помогают судьи и стелют дорожку - полный бред 3
Зидан объяснил отсутствие Бэйла на турнире в Мюнхене
Жозе Моуринью: если честно, я не думаю о поездке в бундеслигу 1
"МЮ" и "Ювентус" обменяются игроками
Источник: Малком отказал "Эвертону" ради перехода в "Зенит" 20
"Анже" получит 12 миллионов евро за переход Пепе в "Арсенал"
Умтити может перейти в "Манчестер Юнайтед" за €50 млн 1
"Монако" заинтересован в трансфере Мустафи
Фикайо Томори может перебраться в "Эвертон"
"Борнмут" может купить у "Ливерпуля" игрока за 25 млн
"Интер" хочет купить Ребича 1
"Манчестер Сити" интересуется Жоау Канселу
Лионель Скалони заключил контракт со сборной Аргентины до 2022 года
Бывший хавбек "Краснодара" Перейра стал игроком "Орландо Сити" 2
Андре Шюррле выбрал игровой номер в "Спартаке" 9
Андрей Тихонов пожелал Мамаеву вернуться в футбол 1
Защитник "МЮ" Байи из-за травмы пропустит до пяти месяцев
Луиз Адриано обратился к фанатам "Палмейраса" 6
Евгений Коноплянка согласовал контракт с "Бешикташем" 1
Фернандо попрощался с фанатами красно-белых на русском языке: "Спартак" - моя семья 10
Малком согласился на переход в "Зенит" и не поедет в Китай 1
Леонардо проведет переговоры с Неймаром
Андрей Тихонов: некоторые футболисты "Спартака" – это не уровень команды 4
Сергей Юран: если на данном этапе сам Черчесов пойдет в "Спартак", для клуба это идеальный вариант 8
Александр Медведев: Малком будет получать на уровне нынешних лидеров "Зенита" 3
Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с "МЮ"
Родриго Бекао: переезд из Бразилии в Россию серьезно изменил мою жизнь 4
Патрик Кутроне перешел в "Вулверхэмптон"
Патрис Эвра: если бы не футбол, я бы просил милостыню на улице 1
Все новости