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"Спартак" назвал причины расставания с Фернандо и Луисом Адриано

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн прокомментировал расставание с полузащитником Фернандо и нападающим Луисом Адриано. Фернандо перешел в китайский "Бэйцзин Гоань", Адриано — в бразильский "Палмейрас".

"Хотелось бы поблагодарить обоих бразильцев за годы, проведенные в "Спартаке". С ними связана столь долгожданная золотая страница в истории клуба. Но сегодня мы строим новую команду, которой нужна свежая кровь. Важно отметить, что эти трансферы не были бы возможны без желания самих игроков.

В случае с Фернандо обычно говорят, что это было предложение, от которого нельзя отказаться — слишком уж хорошие финансовые условия китайский клуб предложил игроку. Для "Спартака" это тоже историческая сделка — она вошла в тройку по объему вырученных денег наряду с продажами Промеса и Павлюченко.

Что касается Луиса Адриано, то мы пошли навстречу игроку, который хотел вернуться на родину. При этом "Спартак" значительно разгрузил зарплатную ведомость и немного заработал", - цитирует Цорна пресс-служба красно-белых.

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Теги: Спартак Адриано Фернандо
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