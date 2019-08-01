Алексей Сафонов: у Малкома есть возможность хорошо подзаработать в "Зените"

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном переходе в стан сине-бело-голубых нападающего "Барселоны" Малкома.



- Думаю, если трансфер осуществится, это будет серьёзное усиление для "Зенита". Малком — птица более высокого полета, даже по сравнению с нынешними лидерами "Зенита" — Дзюбой и Азмуном. Мы уже не раз говорили на эту тему, для чемпионата России Питеру вполне хватит текущего состава. Но если клуб хочет добиться чего-то серьёзного в Европе, то Малком — усиление именно для Лиги чемпионов. На мой взгляд, этот предполагаемый трансфер можно поставить в один ряд с приобретением "Зенитом" Халка и Витселя.



Халк переходил в "Зенит", когда ему исполнилось 26. Малкому сейчас — 22. В таком возрасте нужно играть. Ему явно требуется перезагрузка в карьере. "Барселона" могла бы превратиться для него в золотую клетку, а в "Зените" есть возможность проявить себя в Лиге чемпионов и ещё хорошо подзаработать. Со временем, если бразилец начнёт играть и забивать, "Зенит" на его продаже тоже может что-то извлечь. Хотя не представляю, что может быть выше "Барселоны".



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