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"Спартак" объявил о переходе Йордана Ларссона

Московский "Спартак" объявил о переходе нападающего "Норрчёпинга" Йордана Ларссона.

Условия трансфера и контракта с 22-летним футболистом не разглашаются. За красно-белых форвард будет выступать под номером 23.

Напомним, Йордан — сын бывшего нападающего "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" Хенрика Ларссона. Накануне, 1 августа, появилась информация, что он посетил одну из московских клиник, где предположительно прошёл медосмотр для "Спартака".

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Теги: Спартак Ларссон
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