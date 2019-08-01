"Спартак" объявил о переходе Йордана Ларссона

Московский "Спартак" объявил о переходе нападающего "Норрчёпинга" Йордана Ларссона.



Условия трансфера и контракта с 22-летним футболистом не разглашаются. За красно-белых форвард будет выступать под номером 23.



Напомним, Йордан — сын бывшего нападающего "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" Хенрика Ларссона. Накануне, 1 августа, появилась информация, что он посетил одну из московских клиник, где предположительно прошёл медосмотр для "Спартака".