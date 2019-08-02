Александр Медведев: зарплата Малкома будет на уровне лидеров "Зенита". Сумма трансфера – примерно 40 миллионов евро

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев на пресс-конференции, посвященной переходу бразильского полузащитника Малкома в петербургский клуб из "Барселоны", рассказал о сумме трансфера и зарплате новичка.– Мы действуем в строжайшем соответствии с принципами фейр-плей. Это приобретение не входит в конфликт с ними – более того, у нас есть запас, чтобы сделать еще приобретение. Зарплата Малкома будет на уровне с ведущими игроками "Зенита". Цифра, которая, названа в СМИ, не соответствует действительности. Что касается суммы трансфера, то, пользуясь правилам округления снизу вверх, примерно 40 миллионов.