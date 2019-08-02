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Роман Зобнин: надеюсь, игра Шюррле подарит "Спартаку" много голевых атак

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поделился мыслями о последних трансферах клуба.

— Некоторые новички провели уже достаточно времени в команде: Понсе, Баду, Мирзов. Как проходит их адаптация?
— С Мирзовым я знаком по сборной России. Плюс мне всегда нравился стиль его игры. По крайней мере, когда он играл против «Спартака», у нас всегда возникали проблемы. Остальные ребята тоже осваиваются, вливаются в коллектив.

— Бакаева вы знали еще до того, как он уходил в аренду. Сейчас многие отмечают, что за год, проведенный в «Арсенале», он серьезно окреп. В тренировочном процессе его прогресс тоже очевиден?
— Конечно, за год в Туле он набрался опыта. Видно, что прибавил, смело берет игру на себя. Его позиция подразумевает необходимость раздавать голевые передачи или забивать самому. Зелимхан взял 10-й номер. Так что уверенность у него точно есть. Главное, чтобы это была не самоуверенность. Считаю, он готов показывать хорошую игру и приносить результат «Спартаку». Но пока прошло мало времени, чтобы делать выводы.

— А что знаете об Андре Шюррле?
— Это чемпион мира. Все, кто хоть немного погружен в футбольный мир, знают о таком игроке. Можно сказать, что он еще достаточно молод: ему 28 лет. Мне кажется, это большой плюс для «Спартака», ведь в команду приходит не 35-летний ветеран. Конечно, Шюррле — качественный футболист. В дортмундскую «Боруссию» и «Челси» случайных людей не приглашают. Надеюсь, его игра подарит «Спартаку» много голевых атак.

— Шюррле — один из героев знаменитого матча Бразилия — Германия на чемпионате мира пятилетней давности. Немцы победили 7:1, и последние два гола забил именно Андре. Та игра — самая шокирующая из тех, что довелось видеть в жизни?
— Да, однозначно, шокирующая — точное слово. А Шюррле, кстати, потом еще в финале с Аргентиной сделал победный голевой пас.

— Помните ли игру Хенрика Ларссона?
— Помню его матчи в составе «Барселоны». Хотя я был тогда еще совсем маленьким. В «Барсу» опять же «левые» люди не попадают. Интересно, как проявит себя у нас его сын.

spartak.com

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Теги: Зобнин Спартак
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