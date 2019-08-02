Роман Зобнин: надеюсь, игра Шюррле подарит "Спартаку" много голевых атак

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поделился мыслями о последних трансферах клуба.— С Мирзовым я знаком по сборной России. Плюс мне всегда нравился стиль его игры. По крайней мере, когда он играл против «Спартака», у нас всегда возникали проблемы. Остальные ребята тоже осваиваются, вливаются в коллектив.— Конечно, за год в Туле он набрался опыта. Видно, что прибавил, смело берет игру на себя. Его позиция подразумевает необходимость раздавать голевые передачи или забивать самому. Зелимхан взял 10-й номер. Так что уверенность у него точно есть. Главное, чтобы это была не самоуверенность. Считаю, он готов показывать хорошую игру и приносить результат «Спартаку». Но пока прошло мало времени, чтобы делать выводы.— Это чемпион мира. Все, кто хоть немного погружен в футбольный мир, знают о таком игроке. Можно сказать, что он еще достаточно молод: ему 28 лет. Мне кажется, это большой плюс для «Спартака», ведь в команду приходит не 35-летний ветеран. Конечно, Шюррле — качественный футболист. В дортмундскую «Боруссию» и «Челси» случайных людей не приглашают. Надеюсь, его игра подарит «Спартаку» много голевых атак.— Да, однозначно, шокирующая — точное слово. А Шюррле, кстати, потом еще в финале с Аргентиной сделал победный голевой пас.— Помню его матчи в составе «Барселоны». Хотя я был тогда еще совсем маленьким. В «Барсу» опять же «левые» люди не попадают. Интересно, как проявит себя у нас его сын.