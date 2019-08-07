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КДК оштрафовал "Спартак" на 210 тысяч рублей, а "Динамо" - на 195 тысяч по итогам дерби

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Спартак" на 210 тысяч рублей по итогам матча 4-го тура РПЛ против "Динамо" (0:0), сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

"На трибуне фанатов "Спартака" были размещены оскорбительные и несогласованные баннеры, за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также "Спартак" получил штраф размером 80 тысяч рублей за использование пиротехники (шесть дымовых шашек и два файера), за скандирование оскорблений наложен штраф в 30 тысяч рублей", — цитирует Григорьянца ТАСС.

По словам главы КДК, по итогам столичного дерби "Динамо" было оштрафовано на 195 тысяч рублей.

"На трибуне болельщиков "Динамо" был размещен один несогласованный баннер на 25-й минуте — штраф 25 тысяч рублей. Помимо этого, болельщики использовали пиротехнику, а также бросали ее на другие сектора. За использование и бросание пиротехники болельщиками "Динамо" оштрафовано на 150 тысяч рублей, за скандирование оскорблений — на 20 тыс. рублей", — сказал Григорьянц.

За неподобающее поведение КДК оштрафовал "Крылья Советов" на 100 тысяч рублей по итогам матча с "Локомотивом" (1:2).

"С этого сезона официальные лица получают карточки, и они считаются вместе с карточками футболистов. В матче против «Локомотива» пять игроков самарского клуба получили предупреждения, а также желтая карточка была показана главному тренеру Миодрагу Божовичу. Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей", — рассказал Григорьянц.

На 10 тысяч рублей оштрафован главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев, который в матче против "Зенита" (1:1) выходил за пределы технической зоны.

КДК оштрафовал "Арсенал" на 20 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков клуба в отношении главного тренера "Тамбова" (1:0) Александра Григоряна.

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Теги: Спартак Динамо
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