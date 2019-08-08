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Сергей Силкин: поражение "Краснодара" от "Порту"? Мы в нашем чемпионате играем на второй и третьей скоростях, а есть еще четвертая и пятая

Сергей Силкин: поражение "Краснодара" от "Порту"? Мы в нашем чемпионате играем на второй и третьей скоростях, а есть еще четвертая и пятая Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал итог матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» - «Порту» (0:1), поделился мыслями о предстоящей игре квалификационного раунда Лиги Европы «Тун» - «Спартак», а также рассказал, чего ждет от встречи «Динамо» с «Зенитом» в 5-м туре чемпионата России.

- Меня матч «Краснодара» с «Порту» расстроил, - сказал Силкин. - «Краснодар» - наш, наверное, самый перспективный клуб. Здесь хорошая академия, здесь человек, который стоит у руля, знает, чего он хочет, в команде неплохие легионеры, но мы в прошедшем матче увидели уровень нашего футбола. Печально было смотреть. И не потому, что «Краснодар» показал не свою игру - он продемонстрировал тот футбол, в который он играет. Но скорости в современном футболе уже другие: мы в нашем чемпионате играем на второй и третьей скоростях, а есть четвертая и пятая. Вот и «Порту», даже несмотря на то, что у них еще чемпионат не начался, выглядел предпочтительнее. У них был запас прочности. Изначально, после жеребьевки, я сказал, что «Краснодару» достался слишком трудный соперник. Действительно, команда у «Порту» очень хорошая.

- В ответной встрече «Краснодару» нечего ловить?

- Если дома не получилось, то не знаю, как на выезде. Хотя всяко в футболе может быть. Если получится у них быстрый гол забить, то как знать... По большому же счету «Порту», конечно, сильнее.

- В четверг вечером «Спартак» в квалификации Лиги Европы на выезде сыграет со швейцарским «Туном». Чего здесь ждать?

- Сейчас нет конкретно слабых соперников, все научились организовано играть в футбол. Оппонент «Спартака», конечно, будет бороться. Все зависит от того, как будет играть сам «Спартак». После ухода ряда игроков свое лицо красно-белые немного потеряли. То есть игра непонятная сейчас у них. Понравился в их исполнении первый тайм матча с «Динамо». До удаления. После удаления игра у них не получилась. Как будет сейчас - посмотрим. Думаю, что если бы они выиграли сейчас там с разницей в один мяч, это было бы решением вопроса процентов на 95.

- Поговорим о чемпионате России. В субботу в Москве в центральном матче 5-го тура встречаются «Динамо» и «Зенит». Чего ждете от «дерби двух столиц»?

- Для того чтобы динамовцы могли надеяться на положительный результат в матче с чемпионом, все, кто выходит на поле, должны бороться за каждый клочок земли, за каждый мяч и превзойти соперника в этой борьбе. Потому что по подбору игроков «Зенит», конечно, команда классом выше. По подбору футболистов это сильнейшая команда в нашем чемпионате. То, что динамовцы могут противопоставить сопернику, - это железная дисциплина и сумасшедшая самоотдача - только тогда можно будет говорить о каком-то результате. Но я так и думаю, что они продемонстрируют самоотдачу на поле, а получится ли добиться результата - посмотрим. Конечно же, фаворит - «Зенит». Хотелось бы пожелать «Динамо» все-таки в атаку больше играть.

- Как вам игра новичков «Динамо»?

- Пока впечатления двоякие. Надо, чтобы они хотя бы пять матчей провели. О последнем нападающем - Н'Жье Клинтоне - вообще сложно говорить - я не понял. Шиманьски вроде бы и неплохой, но, мне кажется, если его использовать на позиции десятого номера, остроты было бы больше.

Автор: Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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Теги: Силкин Краснодар Порту Зенит Динамо
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