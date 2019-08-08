Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий Антон Заболотный способен проявить себя после перехода из "Зенита" в "Сочи". Клубы объявили о трансфере сегодня, не уточнив на каких условиях состоялся переход.
"Заболотному нужно было сменить клуб, не пошло у него. За "Тосно" он в РПЛ забил 4 мяча. Если бы он забил 8 мячей за два сезона в "Зените", то уже было бы лучше.
Я думаю, что после перехода в новую команду "Сочи" у него может пойти игра. Стоит только поблагодарить Антона за время, проведенное в "Зените", и пожелать ему удачи", - цитирует Орлова Sport24.ru.
Геннадий Орлов: у Заболотного может пойти игра после перехода в "Сочи"
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