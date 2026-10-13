Полузащитник Димитрий Гурцкая отличился на 48-й минуте и принес хозяевам поля победу.
По итогам встречи челябинская команда завершает свое выступление в текущем розыгрыше турнира.
Кубок России
Путь регионов. 5 раунд
Гол: Гурцкая, 48.
"Спартак" Кострома: Шамов, Н. Тарасов, Жилмостных, Мохаммад, Червяков (Каптилович, 73), Маляров, Гурцкая (Мохаммади, 73), Киракосян (Бугриёв, 76), Демченко (Никифоренко, 46, Чурсин, 87), Камилов, Караев.
"Челябинск": Тусеев, Кочиев (Лысцов, 83), Грибакин, Придава, Гатин, Мирошниченко (Каменщиков, 46), Самойлов (Борисов, 61), Кертанов, Сафронов, Н'Диайе (Гаджимурадов, 46), Качорри (Урванцев, 46).
Предупреждения: Маляров, 35, Камилов, 63, Сафронов, 85.
Удаление: Караев, 85.
Костромской "Спартак" выбил "Челябинск" из Кубка России
"Спартак" из Костромы минимально обыграл "Челябинск" в 5-м раунде Пути регионов Кубка России (1:0).
Фото: ФК "Спартак" Кострома