Шнякин поделился прогнозом на кубковую игру "Локомотива" с "Акроном"

Фото: ФК "Локомотив"

Плюс ко всему стартовый состав сегодня у "Локо" такой, что как бы намек: "Мы сегодня выходим побеждать". Потому что, может, не во всех деталях он основной, но если бы такой состав мы увидели на матче чемпионата, у нас не было бы к нему никаких претензий", - сказал Шнякин в видео, опубликованном пресс-службой Кубка России в официальном телеграм-канале.