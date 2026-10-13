Шнякин поделился прогнозом на кубковую игру "Локомотива" с "Акроном"

Плюс ко всему стартовый состав сегодня у "Локо" такой, что как бы намек: "Мы сегодня выходим побеждать". Потому что, может, не во всех деталях он основной, но если бы такой состав мы увидели на матче чемпионата, у нас не было бы к нему никаких претензий", - сказал Шнякин в видео, опубликованном пресс-службой Кубка России в официальном телеграм-канале.
Матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором московский "Локомотив" принимает у себя дома тольяттинский "Акрон", состоится сегодня, 13 октября. Встреча пройдет на стадионе "РЖД Арена" в Москве и начнется в 18:30 по местному времени.