Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак Кострома
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Краснодар
20:45
ФакелНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Сабах
19:45
СлавияНе начат
Ланс
19:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Галатасарай
22:00
БарселонаНе начат
Интер
22:00
БрюггеНе начат
Арсенал
22:00
ЛилльНе начат
Атлетико
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Викинг
22:00
БаварияНе начат
РБ Лейпциг
22:00
ПСВНе начат
Вильярреал
22:00
НаполиНе начат

Шнякин поделился прогнозом на кубковую игру "Локомотива" с "Акроном"

Известный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о матче "Локомотив" - "Акрон" в Кубке России.
Фото: ФК "Локомотив"
"Думаю, "Локомотив" сейчас в более выгодном состоянии. Потихонечку очки начинают набираться, плюс, как мне кажется, "Локомотив" - главный выгодоприобретатель от паузы, которая была. Потому что, как ни крути, нужно было этому новому составу, который на 50-60% был обновлен, сыграться.

Плюс ко всему стартовый состав сегодня у "Локо" такой, что как бы намек: "Мы сегодня выходим побеждать". Потому что, может, не во всех деталях он основной, но если бы такой состав мы увидели на матче чемпионата, у нас не было бы к нему никаких претензий", - сказал Шнякин в видео, опубликованном пресс-службой Кубка России в официальном телеграм-канале.

Матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором московский "Локомотив" принимает у себя дома тольяттинский "Акрон", состоится сегодня, 13 октября. Встреча пройдет на стадионе "РЖД Арена" в Москве и начнется в 18:30 по местному времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится