Молодежка "Краснодара" разгромила "Рубин"

Молодежное первенство
5 тур
Краснодар – Рубин 5:1
5 тур
Краснодар – Рубин 5:1
Голы: Пивоваров, 5, Шолох, 28 (пен.), Сперцян, 38 (пен.), Апеков, 41, Рейхмен, 59, Ознобихин, 77
Краснодар: Агкацев, Бочко (Литвинов, 46), Пивоваров, Корнюшин, Логачёв (Пелих, 52), Черников, Сперцян (Кокоев, 46), Рейхмен, Сабуа (Ознобихин, 46), Апеков (Фурин, 68), Губжоков (Волков, 60)
Рубин: Волк (Янович, 46), Останин (Фомин, 46), Гаврилов, Карягин, Александров, Суриков (Черненко, 61), Седов (Циберкин, 46), Максимчук, Шолох (Балуев, 72), Раджабов (Шубин, 46), Дзауров (Вахтеров, 77)