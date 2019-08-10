Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сказал, что не взял пример с известного видеоблогера Давидыча, который во время отбывания срока в колонии регулярно отжимался и приседал.
После освобождения Давидыч в интервью сказал, что может сделать около 1500 отжиманий за несколько часов.
"Давидыч? Огромный привет ему, знаю, что он нас поддерживал. Но я тут, в отличие от него, не отжимаюсь. Вешу 82 кг, это игровой вес", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
Александр Кокорин: не отжимаюсь в колонии, в отличие от Давидыча
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»