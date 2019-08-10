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"Зенит" уверенно победил "Динамо"

В 5-ом туре чемпионата России "Динамо" дома не смог обыграть "Зенит" - 0:2.

Чемпионат России

5 тур

Гол: Дзюба, 10, Оздоев, 88

"Динамо": Шунин (Лещук, 13), Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов, Жоаозиньо (Н'Жие, 46), Каборе, Рауш, Шиманьски, Панченко (Грулёв, 63), Шейдаев.

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин (Жирков, 64), Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси (Малком, 46).

Предупреждения: Жоаозиньо, 26, Оздоев, 34, Азмун, 39, Панченко, 56, Сутормин, 59, Рыков, 60, Юсупов, 69, 80

Удаление: Юсупов, 80

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Теги: Зенит Динамо
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