В 5-ом туре чемпионата России "Динамо" дома не смог обыграть "Зенит" - 0:2.
Чемпионат России
5 тур
Гол: Дзюба, 10, Оздоев, 88
"Динамо": Шунин (Лещук, 13), Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов, Жоаозиньо (Н'Жие, 46), Каборе, Рауш, Шиманьски, Панченко (Грулёв, 63), Шейдаев.
"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин (Жирков, 64), Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси (Малком, 46).
Предупреждения: Жоаозиньо, 26, Оздоев, 34, Азмун, 39, Панченко, 56, Сутормин, 59, Рыков, 60, Юсупов, 69, 80
Удаление: Юсупов, 80
"Зенит" уверенно победил "Динамо"
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