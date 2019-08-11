"Урал" и "Локомотив" определились с составами на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Тугарев, Магкеев, Сулейманов.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков.
Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Поляков, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк, Ильин, Юсупов.
"Локомотив" и "Урал" назвали стартовые составы
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