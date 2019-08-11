Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой оценил перспективы форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева, который в четырех матчах на старте РПЛ забил четыре гола, и привел в пример экс-нападающего "Зенита" Антона Заболотного, перешедшего этим летом в "Сочи".
"Если позовет "Спартак", надо бежать не раздумывая! Во-первых, это статус, во-вторых — деньги. Да, увы, сейчас в футболе финансы выходят на первый план. Вот посмотрите на Антона Заболотного, что он из себя представляет? Его сделали игроком "Зенита" с сумасшедшей зарплатой — и что? Где голы? Да, может, получится, может, нет… Главное — выбить контракт с солидными условиями. Таковы реалии рынка", - цитирует Мостового RT.
Александр Мостовой: что Заболотный из себя представляет? Взяли в "Зенит" с сумасшедшей зарплатой - и что?
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