Андрей Червиченко: с Шюррле "Спартак" попал в самое яблочко

Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ахмата" (3:1) в 5-м туре Премьер-Лиги.

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ахмата" (3:1) в 5-м туре Премьер-Лиги.

ftbl.ru

- О матче:



Стоит отметить хорошую реализацию спартаковцев, хотя и защитники "Ахмата" совершили две грубейшие ошибки. На игре грозненцев сказалось отсутствие Олега Иванова, который является дирижёром команды, и без него нет и баланса. Ну и здорово в "Спартак" влился Андре Шюррле, напомнивший мне Титова лучших времён, когда Егор как по нитке раздавал передачи и вёл команду вперёд. Немец и по антропометрии похож на Титова, пластичный футболист, идеально ведёт игру на своей позиции. Шюррле - очень большое подспорье в игре "Спартака".



- Об игре Зелимхана Бакаева:



Ещё во время летнего товарищеского турнира было видно, что он станет открытием, и если не всего сезона, то "Спартака" уж точно. Он очень хорош, забивает в двух матчах кряду и в целом выглядит здорово. Он очень ответственно относится к своим моментам, и перед их завершением всё тщательно хочет исполнить. В последний раз я видел такое у Дмитрия Сычёва в его лучшие времена: есть момент, считай, что это гол. Та же история сейчас и с Бакаевым, который мячи кладёт как в лунку. Мне кажется, что вратари будто не ждут от него того, что происходит после его ударов левой в итоге.



- О дебютах Джордана Ларссона и Гуса Тиля:



По шведу что-то сложно сказать, не очень впечатлил. А что касается голландца, то он сегодня и забить мог, но в целом, вроде неплохой. Но Шюррле влился прямо с первой игры и сразу было видно что он лучше остальных. Такого элемента "Спартаку" не хватало, а по Ларссону и Тилю пока ничего конкретного сказать нельзя. Но на мой взгляд, у "Спартака" уже есть футболисты, которых можно считать нормальными и качествами игроками основы.



- О лучшем игроке матча:



Назову всё-таки Шюррле. Он и ассистировал Бакаеву, сам забил, да и в целом просто ведёт игру команды. Он добавляет грамотности, ума "Спартаку", этого не было у команды много лет. Опять же, как Титов, как Лоськов в "Локомотиве"... играющий под нападением грамотный футболист. С Шюррле, пока что, "Спартак" попал в самое яблочко.