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Андрей Созин: Чалов лежит в штрафной в крови, а Мешков рядом и ничего не видит

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал судейство Виталия Мешкова в матче 5-го тура чемпионата России ЦСКА - «Сочи».

«В матче ЦСКА был какой-то ужас, а не судейство. За прыжок в ноги сзади Мешков даже жёлтую не даёт, а потом Облякову на ровном месте показывает карточку — это что такое? Момент с Чаловым — чёткая игра в нос Фёдору. Да, арбитр мог просмотреть момент, но он же глаза потом поднял, видел, что на нём живого места нет, или Фёдор так сам упал?

Если Чалов весь в крови лежит в штрафной, то каким-то образом эту травму ему нанесли. А Мешков находится рядом и не видит ничего, хотя прекрасно понятно, что нос сломан. В такие моменты понимаешь, что VAR бы всех спас.

Вряд ли Мешков предвзят к ЦСКА или симпатизирует «Сочи», но слова к таким вопиющим ошибкам подобрать сложно. Уверен на 99 процентов, что на первом же заседании КДК Миладиновича дисквалифицируют минимум на матча три. Мешкова же временно лишат возможности судить».

Чемпионат

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Теги: ЦСКА Сочи
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