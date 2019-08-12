Футболист ЦСКА Константин Кучаев поделился своими впечатлениями от матча против «Сочи» (0:0).
- Игра получилась тяжелой. В первом тайме мы не сразу вошли в игру. С первых минут немного растерялись, у «Сочи» были стопроцентные моменты.
После 15 минут мы перевернули игру и все оставшееся время доминировали, владели мячом, но до опасных моментов дело не удалось довести. Поэтому счет 0:0 более-менее закономерен.
Во время игры я не видел эпизод с Чаловым, но потом в раздевалке посмотрел повтор. Если был бы VAR, это стопроцентный пенальти, красная карточка и дисквалификация матчей на пять. Это был умышленный удар локтем в нос. Наверное, уже пора определиться, играть нам с VAR или без, - передает слова полузащитника пресс-служба клуба.
Константин Кучаев: пора уже определиться, играть нам с VAR или без
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»