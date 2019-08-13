» » В «Спартаке» новый Промес, в Петербурге – монструозный Дзюба. Сборная лучших игроков 5-го тура

В «Спартаке» новый Промес, в Петербурге – монструозный Дзюба. Сборная лучших игроков 5-го тура

Активно помогавший Бакаеву сломить сопротивление «Ахмата» Шюррле, Ракицкий с бесподобной статистикой и автор самого красивого гола тура Гжегож Крыховяк.


Сослан Джанаев, «Сочи»

У ЦСКА не было уймы возможностей, чтобы забить, но рядом с воротами Джанаева напряжение концентрировалось в течение всего второго тайма. Иногда киперу гостей приходилось включаться – и тогда не оставалось никаких вопросов.

Виктор Альварес, «Арсенал»

Левый защитник «пушкарей» оформил единственный гол в игре против «Уфы». Кроме этого – 3 ключевых передачи и 12 подборов (лучший по этому показателю).

Ярослав Ракицкий, «Зенит»

Два питерских центральных защитника провели против «Динамо» отличную игру – даже сложно выделить, кто из них был полезнее. На счету Ракицкого созданный голевой момент, 3 ключевые передачи, 17 (!) единоборств и все (!!!) выигранные, 9 подборов, 6 перехватов, 4 успешные обводки (и здесь показатель в 100 процентов) и 3 отбора. Впечатляет.


Иван Новосельцев, «Сочи»

На самом деле, самым крутым в обороне Точилина был Миладинович. Но как вставлять в сборную лучших игроков футболиста, который мало того что повёл себя по-свински, так ещё и должен был обеспечивать ЦСКА пенальти на последних секундах?

Новосельцев не хватал звёзд, но провёл вполне достойную игру. Во многом и благодаря нему москвичи так и не смогли раздёргать оборону и дожать дебютанта РПЛ.

Владислав Игнатьев, «Локомотив»

Весной защитник вроде как собирался покидать «Локомотив», были сложности насчёт продления контракта. Стороны договорились – и, очевидно, не зря. Возрастной фланговый игрок ещё поспорит с молодым Живоглядовым за место в старте – против «Урала» Игнатьев сделал две голевые (пусть вторая не была юридически оформлена) и вообще провёл бодрый матч.


Рами Кабелла, «Краснодар»

Лучший в составе «быков», причём с отрывом. Сделал единственную голевую передачу в игре, отдал 4 ключевых паса (больше всех), чаще партнёров боролся (пусть и не всегда успешно) и совершил 7 удачных обводок.

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Сделал роскошный гол, выводил Жемалетдинова один на один, но нападающий момент реализовать не смог. Набил очень неплохую статистику, а про красоту забитого поляком гола и говорить нечего – один из лучших в туре.



Зелимхан Бакаев, «Спартак»

Забил два мяча в Грозном, оформив второй дубль за неделю. Бакаев – лучшее, что есть в сегодняшнем «Спартаке». Мы, конечно, не успели как следует рассмотреть Ларрсона и Тила, так что оговоримся – лучшее с российским паспортом.

Андреас Шюррле, «Спартак»

В игру против «Динамо» звёздный немец вошёл так себе, с «Туном» он показал себя лучше, а в Грозном нападающий зарешал вместе с Тиллом и Бакаевым – на счету Шюррле гол и голевая передача в минувшем туре.

Джоэль Фамейе, «Оренбург»

Вышел по ходу второго тайма и, оформив дубль, увёл уступающий 0:2 «Оренбург» от поражения. Вот такого невзрачного на первый взгляд монстра можно подцепить в белорусской лиге.

Артём Дзюба, «Зенит»

Остановить его невозможно. У Артёма уже 4+3 за пять матчей. С «Динамо» Дзюба сыграл на своём обычном уровне – оформил гол и голевую передачу.


Фото: Александр Ступников / ФК «Спартак», РПЛ / Константин Рыбин, официальный сайт «Локомотива»

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Теги: Дзюба Бакаев Джанаев Крыховяк
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