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"Ахмат": Даудов пожал руку судье. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку

Пресс-служба «Ахмата» выступила с заявлением по поводу появившегося в сети видео, на котором президент команды из Грозного Магомед Даудов держит за руку арбитра Алексея Сухого после окончания матча 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:3) и уходит с ним в подтрибунное помещение.
Фото: ТАСС
«После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьёй, это нормальное явление. После игры «Ахмат» — «Спартак» президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибунное помещение. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку: а куда ещё направляться судьям после игры, как не в подтрибунное помещение?

Что касается некого воздействия на судей, это фантазия части людей и некоторых журналистов. Если бы такое воздействие было оказано, то оно было бы отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча», — приводит позицию «Ахмата» «Чемпионат».

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Теги: Ахмат Даудов Сухой
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