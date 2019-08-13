Теперь Лука свободен! Джорджевич вырвался из зенитовских аренд

«Никогда не соответствовал и не будет соответствовать уровню «Зенита», – охарактеризовал в своё время Луку Роман Широков и не ошибся. Но черногорец продержался на контракте в петербургском клубе 7 лет.

«Семак был одним из нескольких российских игроков, который очень помог мне на первом этапе моей жизни в "Зените". Он начал общаться со мной, помогал, если что-то было необходимо, я чувствовал, что могу поделиться с ним чем-то, когда захочу поговорить. Такая поддержка была очень важна».

«Это был самый сложный этап моей карьеры, самый тяжелый год. Люди из «Твенте» давали столько обещаний, но в первой же игре оказался в запасе. В клубе хотели использовать меня как таранного 90-килограммового форварда, который борется с защитниками, держит мяч в ногах, практически не разбегается. Я не мог соответствовать этим требованиям и главное – не хотел так играть.



В январе президент клуба спросил, есть ли у меня желание остаться в "Твенте", потому что клуб может выкупить меня у "Зенита". Сказал, что обсуждал это с тренером и готов направить предложение в Санкт-Петербург. Я ответил – отлично, но мне бы хотелось играть больше во второй половине сезона, и в конце я готов обсудить этот вопрос. Он обрадовался, мы пожали руки – и за следующие шесть месяцев я отыграл за "Твенте" 15 минут. Никто ничего мне не объяснял, не называл причин. Я пытался поговорить с президентом, но он больше не выходил на контакт. Все просто закончилось. Это было тяжело».

«Я провел плохой сезон в Голландии, мое физическое состояние после нескольких травм было хуже некуда, я не смог проявить себя, и он не захотел видеть меня в команде. Пришлось уехать в Италию, в "Сампдорию" – и через год ситуация повторилась, потому что я снова его не впечатлил».

«Зенит» уже возглавлял Луческу. Я понял – вот он мой шанс. У меня оставался год контракта, я не хотел пускать ничего на самотек, действительно поверил в свои силы и показал себя с лучшей стороны».

«Да, мы выиграли у «АЗ» 5:0, но я получил травму после выхода на замену во втором тайме. После того повреждения долго не мог вернуться в нормальное состояние, не чувствовал прежней подвижности в лодыжке. Возможно, именно поэтому я начал терять форму и снова попал в запас – ведь первые месяцы при Луческу прошли для меня отлично».

«Нет ли аллергии на слово «аренда»? Да, есть. Конечно, больше не хочется идти этой дорогой. Понятно, что раньше, когда уезжал в аренду, был не готов играть в "Зените" из-за конкуренции с большими футболистами. Но точно уверен, что мог бы спокойно играть в Санкт-Петербурге – как сейчас, так и в прошлом году. Не в первый раз я много забивал на сборах, минувшим летом, наверное, больше всех в команде. Но снова не получил шанс, у "Зенита" были другие планы. А мне надоело кататься туда-сюда», – заявил Джорджевич ещё зимой.