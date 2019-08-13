Теперь Лука свободен! Джорджевич вырвался из зенитовских аренд

А вот будущий тренер Сергей Семак относился к Джорджевичу по-другому, хотя сейчас Лука и оказался ему не нужен:
«Семак был одним из нескольких российских игроков, который очень помог мне на первом этапе моей жизни в "Зените". Он начал общаться со мной, помогал, если что-то было необходимо, я чувствовал, что могу поделиться с ним чем-то, когда захочу поговорить. Такая поддержка была очень важна».
Места в основе в первом сезоне Лука так и не добыл, изредка нерезультативно выходя на замены, и через год был отдан для развития в тот самый «Твенте», который тройку «Зениту» с Бруну Алвешем загружал. Лучше всех о сезоне 2013/14 расскажет сам игрок.
«Это был самый сложный этап моей карьеры, самый тяжелый год. Люди из «Твенте» давали столько обещаний, но в первой же игре оказался в запасе. В клубе хотели использовать меня как таранного 90-килограммового форварда, который борется с защитниками, держит мяч в ногах, практически не разбегается. Я не мог соответствовать этим требованиям и главное – не хотел так играть.
В январе президент клуба спросил, есть ли у меня желание остаться в "Твенте", потому что клуб может выкупить меня у "Зенита". Сказал, что обсуждал это с тренером и готов направить предложение в Санкт-Петербург. Я ответил – отлично, но мне бы хотелось играть больше во второй половине сезона, и в конце я готов обсудить этот вопрос. Он обрадовался, мы пожали руки – и за следующие шесть месяцев я отыграл за "Твенте" 15 минут. Никто ничего мне не объяснял, не называл причин. Я пытался поговорить с президентом, но он больше не выходил на контакт. Все просто закончилось. Это было тяжело».
В январе президент клуба спросил, есть ли у меня желание остаться в "Твенте", потому что клуб может выкупить меня у "Зенита". Сказал, что обсуждал это с тренером и готов направить предложение в Санкт-Петербург. Я ответил – отлично, но мне бы хотелось играть больше во второй половине сезона, и в конце я готов обсудить этот вопрос. Он обрадовался, мы пожали руки – и за следующие шесть месяцев я отыграл за "Твенте" 15 минут. Никто ничего мне не объяснял, не называл причин. Я пытался поговорить с президентом, но он больше не выходил на контакт. Все просто закончилось. Это было тяжело».
Виллаш-Боаш про наличие на балансе клуба тогда ещё молодого черногорца не вспоминал: Джорджевич незамедлительно отправлялся в аренды.
«Я провел плохой сезон в Голландии, мое физическое состояние после нескольких травм было хуже некуда, я не смог проявить себя, и он не захотел видеть меня в команде. Пришлось уехать в Италию, в "Сампдорию" – и через год ситуация повторилась, потому что я снова его не впечатлил».
Не впечатлял Лука и тренеров команд, в которые его отправлял «Зенит». За «Сампдорию» в основе он вышел всего дважды. В испанской сегунде по понятным причинам игровое время увеличилось: Лука постоянно выходил на замену, 11 раз появлялся в старте, но 4 мяча в испанской ФНЛ – не тот показатель, чтобы рассчитывать на место в основе «Зенита». Хотя Джорджевич верил.
«Зенит» уже возглавлял Луческу. Я понял – вот он мой шанс. У меня оставался год контракта, я не хотел пускать ничего на самотек, действительно поверил в свои силы и показал себя с лучшей стороны».
Игроком старта черногорец не стал и при Луческу, но постоянно выходил на замену и забил 3 гола за полтора месяца, в том числе победный в легендарном матче с «Маккаби».
[media=https://twitter.com/zenit_spb/status/1160920297140301826?s=20]
Ту игру, в которой «Зенит» победил, уйдя с 0:3, Лука называет любимой. Но совсем скоро состоялась и нелюбимая.
«Да, мы выиграли у «АЗ» 5:0, но я получил травму после выхода на замену во втором тайме. После того повреждения долго не мог вернуться в нормальное состояние, не чувствовал прежней подвижности в лодыжке. Возможно, именно поэтому я начал терять форму и снова попал в запас – ведь первые месяцы при Луческу прошли для меня отлично».
В концовке сезона Луческу выпускал Джорджевича с первых минут на неважные матчи Лиги Европы, но менял в перерыве. Весной «Зенит» посыпался, а Джорджевич не вылезал со скамейки.
В планы Манчини Лука, естественно, не входил (что уж говорить, если даже Дзюба позже присоединился к Джорджевичу в Туле). Зато в «Арсенале» нападающий наконец доказал, что является хорошим игроком уровня премьер-лиги. Джорджевич забил 7 голов и летом имел вариант с ЦСКА, но в итоге снова отправился в аренду в прежний пункт назначения, несмотря на приход Семака.
Пятая аренда Джорджевича оказалась самой успешной: 9+4 за сезон, однако «Арсенал» не смог убедить «Зенит» и игрока, чтобы нападающий остался под еврокубки. Без Луки туляки не забили «Нефтчи» ничего и бесславно вылетели из Лиги Европы, а наш герой привычно уселся на скамейку «Зенита». Казалось, зря: и «Зениту» не помог, и «Арсеналу», но в итоге Джорджевич всё сделал правильно – он едет в лигочемпионскую команду на постоянный контракт.
«Нет ли аллергии на слово «аренда»? Да, есть. Конечно, больше не хочется идти этой дорогой. Понятно, что раньше, когда уезжал в аренду, был не готов играть в "Зените" из-за конкуренции с большими футболистами. Но точно уверен, что мог бы спокойно играть в Санкт-Петербурге – как сейчас, так и в прошлом году. Не в первый раз я много забивал на сборах, минувшим летом, наверное, больше всех в команде. Но снова не получил шанс, у "Зенита" были другие планы. А мне надоело кататься туда-сюда», – заявил Джорджевич ещё зимой.
Несмотря на успехи в «Арсенале», с игроком никто не связывался. Несмотря на уход Заболотного и игру в 2 нападающих, «Зенит» решил больше не томить Джорджевича на скамейке в ожидании травмы/дисквалификации Азмуна или Дзюбы. Тем более на этот случай слева легко переводится вперёд Дриусси.
За 7 лет Джорджевич так и не опроверг слова Широкова о несоответствии уровню «Зенита». Сейчас Лука в расцвете сил, ему 25, но он доказал только то, что может быть одним из лидеров середняка РПЛ – это всё, чего он добился в многочисленных арендах. Потянет ли в команде, которую он весной лишил последних чемпионских надежд – вопрос. У «Локомотива» есть проблемы с глубиной состава, но нет такого желанного и долгожданного для Луки места в основе. Придется конкурировать с паспортистом Смоловым или вспоминать, как играть на фланге.
При подготовке публикации были использованы фрагменты интервью Луки Джорджевича «СЭ».
Фото: vesti.ru, Getty Images, Советский Спорт