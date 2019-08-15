Томас Цорн: зарплата Шюррле намного меньше, чем у Малкома. Он приехал не за баблом

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о переходе полузащитника Андре Шюррле в клуб.



- Малкому в "Зените" дали 7 миллионов. У Шюррле в процентном отношении насколько меньше зарплата в России?

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Намного. Точно не скажу, но у него намного меньше, чем было в Дортмунде. Он пошел на колоссальное понижение.



- Откуда же у него такая любовь к России? Что здесь делает Андре Шюррле?



- Уговорили. Дали доверие. Он приехал за футболом, не за баблом, - сказал Цорн в эфире передачи "КраСава" на YоuTube.