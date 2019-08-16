Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев прокомментировал информацию об интересе со стороны "Зенита", который готов заплатить за него 3 млн евро.
"Никогда не говори "никогда". Сейчас много не могу говорить об этом. На эту тему ни с кем не вел переговоров. Сейчас я игрок "Витесса" и сосредоточен на текущем сезоне. Но могу и остаться в этом клубе", - цитирует Караваева Omroep Gelderland.
Вячеслав Караваев: "Зенит"? Никогда не говори "никогда"
Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев прокомментировал информацию об интересе со стороны "Зенита", который готов заплатить за него 3 млн евро.
Фото: Global Look Press
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