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Сергей Семак: мне судейство абсолютно не понравилось

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от домашнего матча 6-го тура РПЛ с "Ахматом", который завершился вничью со счетом 0:0.

"Довольны быть не можем, ведь не победили дома. Это была игра, в которой мы должны были побеждать. А чтобы побеждать, нужно забивать. И чем больше, тем лучше, чтобы не было поводов быть расстроенными после матча.

"Ахмат" в меньшинстве оборонялся большими силами. У нас были хорошие моменты, но, к сожалению, сегодня мы не забили.

Мне судейство абсолютно не понравилось. Болельщикам — тоже, они после игры выразили свое мнение по поводу работы судьи. Гол Ригони был чистый. И момент с удалением нужно было доиграть — там гол был забит по делу", - цитирует Семака Sport24.ru.


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Теги: Семак Зенит Ахмат
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