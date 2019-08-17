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Александр Медведев: обидно, что судьи оказались не соответствующие накалу и качеству игры

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с "Ахматом" (0:0).

"Вынуждены обращаться к фразе классика — "А судьи кто?". Обидно, что в интересной и напряжённой игре судьи оказались не соответствующие накалу и качеству игры. Если смотреть на два незасчитанных гола «Зенита», то в первом случае из двух зол для "Ахмата" выбрали меньшее — красную карточку. А во втором голе с положения вне игры, то это классический гол с забеганием Ригони. Там вне игры и не пахло. Видно, что Ригони рванул в момент передачи, офсайда там не было. Обидно, что такой красивый гол не был засчитан.

Поднялась непонятная суета вокруг красной карточки Ракицкому, только там не было никакой красной, потому что первой жёлтой карточки не было. Был штрафной и поднятая рука арбитра. Из всего этого можно сделать один вывод — нечего считать расходы, нужно вводить VAR во всех матчах. Техника уже отработана и протестирована. Всё для этого есть: судьи, оборудование. Давайте сбросим груз, от которого арбитров уже начинает трясти, чтобы судьи всегда могли обратиться к VAR. А то постоянно будут летать камни, а камнем можно и голову снести. Мы ещё не решили, будем ли писать в департамент судейства по поводу работы Матюнина. Любой может посмотреть, что это объективная реальность зрительских ощущений. Судей надо готовить, знаю, что в РПЛ и в РФС думаю над этим. Нужно ввести систему, чтобы судьи прогрессировали от молодёжных соревнований до ПФЛ, ФНЛ. Но и нельзя говорить, что у нас нет хороших судей. Так же как и говорить, что нет хороших футболистов. Начало чемпионата показало, что у нас много молодых и талантливых футболистов, которые могут играть на высоком европейском уровне, если будут прогрессировать", - цитирует Медведева "Чемпионат.сом"


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Теги: Медведев Зенит Ахмат
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