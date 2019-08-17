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Геннадий Орлов: Матюнин пренебрежительно относится к "Зениту". Однажды выгнал Халка с поля ни за что

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал судейство Алексея Матюнина в матче 6-го тура РПЛ "Зенит" - "Ахмат" (0:0).
Фото: ФК "Зенит"
— Артем Дзюба после игры назвал арбитра Матюнина главным героем встречи, а судейство в целом — позором...

— Считаю, прежде всего нужно говорить об игре. "Зенит" создал недостаточно голевых моментов. Мог больше, так как "Ахмат" фактически весь матч играл вдесятером. Видимо, не лучшим образом на игроков хозяев подействовало удаление Уциева.

— Думаете?

— Не было огонька! Какая-то вялая игра у хозяев. Порой действовали слишком предсказуемо. Во втором тайме, конечно, "Зенит" имел полное преимущество. Однако остроты все равно не хватало.

— Выходит, Дзюба слишком эмоционален в отношении судейства?

— Что касается Матюнина... Был показательный момент на фланге. Дзюбу сбивают — срыв атаки. Судья назначает штрафной, но почему-то не показывает карточку игроку гостей. Чуть позже уже на другом фланге фолит Оздоев — опять срыв атаки. И здесь Матюнин назначает штрафной и предъявляет полузащитнику хозяев "горчичник". Где последовательность? Почему две разные трактовки? Вы знаете, у Матюнина такая манера...

— Какая?

— Он как-то пытается что-то показать игрокам. Ведь он однажды выгнал Халка с поля ни за что. Видите, у него довольно длинная история взаимоотношений с "Зенитом". Он как-то пренебрежительно относится к "Зениту". Мелкие фолы в концовке... Судья назначил штрафной. Но два игрока "Ахмата" раньше времени откидывали мяч. Это же желтая карточка! Матюнин ничего не показал. Не знаю... Футболисты, конечно, заводятся, зрителям такое судейство тоже не нравится. Должна быть справедливость.

— В то же время Матюнин показал прямую красную карточку Уциеву.

— Мне сложно сейчас сказать, тянул ли тот момент на красную карточку. Но почему Матюнин поторопился дать свисток? Атака ведь продолжалась, и Азмун в итоге забил... Это тоже нюанс. Сегодня все арбитры ждут окончания эпизода. Рефери должен быть уважаем футболистами. Но после такой игры как ты будешь уважаем? Каким должен быть судья? Жестким и справедливым. Суди по правилам! Вот и все. Видно, характер такой у Матюнина. С ним непросто, – отметил Орлов.

"СЭ"


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Теги: Орлов Матюнин Халк Зенит
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