Филиппе Коутиньо: что касается "Барселоны", то все вышло не так, как хотелось

Перешедший в "Баварию" на правах аренды полузащитниквысказался о прошлом сезоне.- Что касается "Барселоны", то все вышло не так, как хотелось. Но это прошлое. Теперь это новый клуб, большой, важный. Я надеюсь, что я останусь здесь надолго и выиграю много титулов.За эти годы я набрался опыта. Я многому научился, много выиграл с этим клубом, а затем у нас был кубок Америки, который я выиграл с Бразилией, и это было действительно важно.Теперь у меня есть шанс в новом клубе, большом клубе. У меня не было никаких сомнений, когда мне позвонил Хасан (Салихамиджич).Он действительно хотел, чтобы я приехал сюда. Они прилетели в Барселону, мы встретились, они рассказали мне о проекте, поэтому я действительно благодарен им, потому что с первой секунды было ясно, как им важно видеть меня в команде, – сказал Коутиньо.