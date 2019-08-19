Перешедший в "Баварию" на правах аренды полузащитник Филиппе Коутиньо высказался о прошлом сезоне.
- Что касается "Барселоны", то все вышло не так, как хотелось. Но это прошлое. Теперь это новый клуб, большой, важный. Я надеюсь, что я останусь здесь надолго и выиграю много титулов.
За эти годы я набрался опыта. Я многому научился, много выиграл с этим клубом, а затем у нас был кубок Америки, который я выиграл с Бразилией, и это было действительно важно.
Теперь у меня есть шанс в новом клубе, большом клубе. У меня не было никаких сомнений, когда мне позвонил Хасан (Салихамиджич).
Он действительно хотел, чтобы я приехал сюда. Они прилетели в Барселону, мы встретились, они рассказали мне о проекте, поэтому я действительно благодарен им, потому что с первой секунды было ясно, как им важно видеть меня в команде, – сказал Коутиньо.
Sports.ru
Филиппе Коутиньо: что касается "Барселоны", то все вышло не так, как хотелось
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