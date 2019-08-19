Зуева получил травму в верховой борьбе за мяч с защитником "Уфы" Александр Пуцко, который ударил Зуева локтем. Эпизод произошёл в штрафной площади "Уфы".
- Я боролся за верховой мяч с несколькими соперниками, когда мне прилетел в глаз локоть. Пошла кровь, через некоторое время мне пришлось попросить о замене, - приводит слова Зуева пресс-служба "Ростова".
- Как отреагировал на этот эпизод главный арбитр встречи Евгений Турбин?
- Я удивился, когда он подошел и сказал: «Хватит валяться, не хочу много времени добавлять». Один из наших футболистов говорил ему о пенальти, но арбитр сказал, что была борьба и он толком не видел эпизод.
- Как чувствуешь себя сейчас?
- Вчера было сильное кровотечение, а сегодня гематома, глаз заплыл. Хочу передать большой привет арбитру и извиниться, что слишком долго лежал. Мне жаль, что арбитру пришлось париться с добавленным временем.
Зуев: мне в глаз прилетел локоть, пошла кровь. Судья говорит: "Хватит валяться, не хочу много времени добавлять"
"Ростов" опубликовал фото своего полузащитника Александра Зуева, который был заменён по ходу игры с "Уфой" (0:2).
Фото: ФК "Ростов"
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