Зуев: мне в глаз прилетел локоть, пошла кровь. Судья говорит: "Хватит валяться, не хочу много времени добавлять"

"Ростов" опубликовал фото своего полузащитника Александра Зуева, который был заменён по ходу игры с "Уфой" (0:2).

Фото: ФК "Ростов"