Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе поделился впечатлениями от матча 6-го тура чемпионата России с ЦСКА. Напомним, что футболист пропускал игру из-за дисквалификации.
"Ощущения просто невероятные, эмоции захлестывали. Хотел все бросить, выбежать на поле и помочь своей команде. Смотреть футбол с трибун — самое обидное, что может произойти с игроком. Счастлив, что победили, отличный результат. Победы в таких матчах достаются именно таким способом — когда команда на пределе своих возможностей показывает характер и играет в свою игру", - цитирует Понсе пресс-служба клуба.
Эсекьель Понсе: хотелось все бросить и выбежать на поле помогать "Спартаку" в матче с ЦСКА
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