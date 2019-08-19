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"Зенит" и "Рубин" заплатили за трансфер Сутормина по 50000 рублей?

Журналист Василий Конов в своем телеграме рассказал, что за трансфер полузащитника Алексея Сутормина сразу два клуба этим летом заплатили невероятно маленькую сумму.
Фото: ФК "Зенит"
"Тут такое дело. Неожиданно эпопея с переходом Алексея Сутормина снова стала актуальной. Причина этому достаточно любопытная. У РФПЛ, как и у КХЛ, есть электронная система регистрации переходов. Там отображается сумма и детали трансфера. И знаете что? Покупку перспективного футболиста Сутормина, согласно этим данным, даже я могу себе позволить, если верить этой системе. Так как «Рубин» заплатил за игрока 50?000? (пятьдесят тысяч рублей). И, вы не поверите, "Зенит" тоже заплатил за Сутормина 50?000? (пятьдесят тысяч рублей).

Дата регистрации трансфера Сутормина из "Оренбурга" в "Рубин" в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 28.06.2019 с фиксацией оплаты до 1.08.2019 года в размере 50?000 рублей согласно п. 5 трансферного контракта.

Дата регистрации трансфера Сутормина из "Рубина" в "Зенит" в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 08.07.2019 с фиксацией оплаты до 1.08.2019 года в размере 50?000 рублей согласно п. 5 трансферного контракта.

У меня просьба к футбольным клубам "Оренбург", "Рубин", "Зенит" и Российской футбольной Премьер-Лиге вместе с Российским футбольным союзом: расскажите, пожалуйста, как в современном мире бизнес-отношений игрок, чья рыночная цена +-120 миллионов рублей, переходит за 50 тысяч? Или вы в своей системе регистрируете не всё? Или футболист Сутормин действительно стоит смешные (по футбольным меркам) 50 тысяч рублей? Мне действительно интересно", — написал Конов в телеграме.


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Теги: Сутормин Рубин Зенит
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