Ранее петербургский клуб сделал уфимскому клубу предложение по защитнику в размере € 1 млн.
При выполнении определённых условий сумма может достичь € 2 млн. "Зенит" отдаст 21-летнего футболиста в аренду уфимцам до конца нынешнего сезона с правом досрочного возвращения игрока.
"Чемпионат.сом"
Данил Круговой подписал контракт с "Зенитом"
Защитник "Уфы" Данил Круговой подписал контракт с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
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