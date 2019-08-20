Защитник "Уфы" Данил Круговой подписал контракт с "Зенитом".

Фото: ФК "Зенит"

Ранее петербургский клуб сделал уфимскому клубу предложение по защитнику в размере € 1 млн.При выполнении определённых условий сумма может достичь € 2 млн. "Зенит" отдаст 21-летнего футболиста в аренду уфимцам до конца нынешнего сезона с правом досрочного возвращения игрока.