Алиса Аршавина, бывшая супруга экс-полузащитника "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина, не намерена обжаловать отказ в возбуждении против спортсмена уголовного дела. Ранее Аршавина подала заявление о самоуправстве со стороны Андрея Аршавина.
"Аршавина пыталась оспорить отказ в возбуждении уголовного дела. Петроградский районный суд Петербурга даже не стал рассматривать жалобу и вернул ее заявителю на доработку. Санкт-Петербургский городской суд сегодня подтвердил законность этого решения. Я говорила с Аршавиной, она не хочет дальше продолжать тяжбу, не будет ничего оспаривать", - цитирует Макарову РАПСИ.
Аршавина написала заявление в полицию в феврале, обвинив мужа в угрозах, с которым находилась в процессе развода. В июне брак был расторгнут. Ребенок остался жить с матерью, а Аршавина обязали выплачивать алименты в твердой денежной сумме, кратной 5,2 прожиточного минимума трудоспособного населения, на сегодняшний день в размере 65 тысяч рублей с последующей индексацией, до достижения ребенком 3 лет. На содержание ребенка — 1/8 всех видов заработка до совершеннолетия.
Бывшая жена Аршавина не будет обжаловать отказ в возбуждении против него дела
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