"Зенит" отказался продавать Дриусси итальянскому клубу за 15 млн евро



Один из итальянских клубов хотел купить нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси за 15 млн евро и даже прислал соответствующий запрос в петербургский клуб, сообщает "Рейтинг Букмекеров"

Фото: ФК "Зенит"

По информации источника, сине-бело-голубых эта сумма не устроила.



Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев не стал подтверждать или опровергать получение трансферного запроса, но отметил, что этим летом 23-летний аргентинец не покинет команду: "Дриусси — игрок "Зенита". Мы не собираемся с ним расставаться".