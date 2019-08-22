По информации источника, сине-бело-голубых эта сумма не устроила.
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев не стал подтверждать или опровергать получение трансферного запроса, но отметил, что этим летом 23-летний аргентинец не покинет команду: "Дриусси — игрок "Зенита". Мы не собираемся с ним расставаться".
"Зенит" отказался продавать Дриусси итальянскому клубу за 15 млн евро
Один из итальянских клубов хотел купить нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси за 15 млн евро и даже прислал соответствующий запрос в петербургский клуб, сообщает "Рейтинг Букмекеров".
Фото: ФК "Зенит"
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