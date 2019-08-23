Опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез может перейти в "Болонью", сообщает France Football.
Итальянский клуб предлагает за футболиста 10 млн евро и бонусы. Сам игрок пока взял время на размышление.
Ранее сообщалось, что Тамез отклонил предложение "Спартака". Москвичи давали за игрока 10 млн евро, а самому Тамезу предлагали 2 млн евро в год.
Sport24.ru
Тамез, отказавшийся переходить в "Спартак", может продолжить карьеру в Италии
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