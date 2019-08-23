"Я очень спокоен, мне очень хорошо в России, моя семья чувствует себя очень комфортно. Что касается футбола, то я тоже доволен своей игрой, имею стабильное игровое время. Сейчас я расстроен, что травмирован, но намерен быстро вернуться в строй", - цитирует Дриусси в своём твиттере La Oral Deportiva.
"Чемпионат.сом"
Себастьян Дриусси: мне очень хорошо в России
Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что доволен жизнью в России.
Фото: "Спорт день за днем"
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