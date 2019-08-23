Себастьян Дриусси: мне очень хорошо в России

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что доволен жизнью в России.



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"Я очень спокоен, мне очень хорошо в России, моя семья чувствует себя очень комфортно. Что касается футбола, то я тоже доволен своей игрой, имею стабильное игровое время. Сейчас я расстроен, что травмирован, но намерен быстро вернуться в строй", - цитирует Дриусси в своём твиттере La Oral Deportiva.