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Виктор Онопко: у ЦСКА во всех турнирах одна цель - добиться наилучших результатов

Тренер ЦСКА Виктор Онопко оценил игру линии обороны армейцев в этом сезоне, а также поделился ожиданиями от выступления красно-синих в Лиге Европы, где ЦСКА стартует с группового этапа турнира.

"Уход Бекао в плане сыгранности стал для нас потерей. Но футбол не стоит на месте, незаменимых игроков не существует, надо двигаться дальше. В начале сезона у нас возникли проблемы, связанные с травмой Дивеева, полученной в молодежной сборной России. Игрок долго лечился и пропустил всю летнюю подготовку. Сейчас это один из ведущих наших защитников, столп обороны. Шарлия до начала сезона недолго тренировался с командой, поскольку присоединился к ней уже по ходу сборов, Васин после повреждения пропустил некоторые матчи, потом вернулся. Очень жаль, что в межсезонье получил травму Георгий Щенников. Он очень хорошо готовился, мы видели прежнего Щенникова. Ждем возвращения Жоры в строй.

Если обобщить, можно сделать вывод, что в защитной линии нам пока не хватает стабильности. В команде высокого уровня всегда должен быть так называемый хребет. Да, мы мало пропускаем, но очень важную роль здесь играет Игорь Акинфеев. Наш капитан регулярно выручает! Вместе с этим меня радует прогресс Хердура Магнуссона. Нравится, как в левой зоне действует Иван Обляков, даже несмотря на то, что это не его основная позиция.

Лига Европы — это интересный турнир. Важно, что попали в Лигу Европы напрямую, без отборочных матчей. Конечно, ЦСКА привык играть в Лиге чемпионов, и я очень надеюсь, что мы скоро вернемся в этот главный клубный турнир мирового футбола. А пока будем готовиться к матчам Лиги Европы. Нужно добывать рейтинг и для страны, и для клуба. ЦСКА выступает во всех турнирах с единственной целью — добиться наилучших результатов", - цитирует Онопко пресс-служба ЦСКА.


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Теги: Онопко ЦСКА
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