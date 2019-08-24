» » Данил Круговой: не боюсь конкуренции в "Зените"

Данил Круговой: не боюсь конкуренции в "Зените"

Защитник "Зенита" Данил Круговой рассказал, что готов конкурировать с основными игроками левого фланга обороны петербургского клуба за место в составе.

— В ЦСКА конкуренция слева не такая высокая, как в "Зените". И велика вероятность, что в Москве вы сразу бы стали выходить в основе. В Петербурге есть Сантос и Жирков — конкуренция серьезнее.

— Я не боюсь конкуренции. Я приехал в "Уфу" и завоевал место за два-три месяца у Бояна Йокича — капитана сборной Словении, который играл в Испании. Так что я уже ничего не боюсь. Все возможно в этой жизни.

— После того, как вы стали играть слева, Евсеев передвинул Йокича в центр.

— Не знаю, как это происходило. Может быть, я за голову взялся. Но хорошо, что ему нашли место. Мне с ним очень комфортно. Он может где-то меня подстраховать, подсказать.

— Идеал левого защитника для вас?

— Человек, который больше атакует, чем обороняется. Если говорить о конкретных игроках, то Марсело и Доменико Кришито. Когда я еще подавал мячи на «Петровском», обращал внимание на Кришито. Его игра производила сильное впечатление, прямо вдохновлялся — длинные передачи, прострелы, врывания. Марсело-то я вживую не видел, только на видео.

Sport24


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Круговой Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Юрген Клопп: у Обамеянга нет никаких реальных недостатков, кроме его модного стиля
"Челси" со счетом 3:2 обыграл "Норвич"
Дмитрий Хохлов: выбрали такую тактику, что принесло результат
"Ювентус" открыл первый публичный клубный отель в Италии
Томас Тухель: Неймар в хорошей форме, но пока его ситуация не ясна, он не может играть
Роман Бабаев: Если правонарушитель будет понимать, что он будет нести ответственность, будет эффект 3
Старый Жо лучше новых двух. Жоаозиньо и Филипп принесли «Динамо» победу над «Тамбовом»
"Динамо" уверенно обыграло "Тамбов" 20
Азмун и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Уфой" 12
Данил Круговой: не боюсь конкуренции в "Зените" 2
Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры в 37 лет
Дмитрий Тарасов: Миранчукам подходят все чемпионаты, кроме Англии 2
Гоналон может скоро вернуться во Францию
"Верона" хочет подписать хавбека "Спартака" Глушенкова 3
Егор Сорокин: при Шаронове появились другие обязанности: нужно чаще играть один в один, начинать атаки
"Тоттенхем" готов расстаться с Эриксеном за 50 миллионов фунтов 1
Уле Гуннар Сульшер призвал власти к борьбе с расизмом в соцсетях после травли Погба из-за незабитого пенальти 1
Мацей Рыбус готов сыграть с "Краснодаром", Эдер приступил к тренировкам
"Тамбов" - "Динамо": стали известны стартовые составы 3
На матче Россия - Казахстан ожидается 1000 болельщиков гостей
Джованни Симеоне отказался переходить в "Динамо" 1
Нападающий "Фламенго" развил одну из самых высоких скоростей в истории футбола
Санчо установил новый рекорд Бундеслиги
"Манчестер Юнайтед" не будет искать замену Санчесу
"Реал" готовит новое предложение по трансферу Неймара
Министр здравоохранения Франции категорически против продажи алкоголя на стадионах
Дочь Сарсании: уверена, в агентском бизнесе женщина может быть успешнее, чем мужчина 10
"Ливерпуль" вдвое повысит зарплату ван Дейку
Станислав Черчесов посетит матч "Уфа" - "Зенит" 5
Марселино: ситуация в "Валенсии" не идеальная 1
Все новости