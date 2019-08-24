Защитник "Зенита" Данил Круговой рассказал, что готов конкурировать с основными игроками левого фланга обороны петербургского клуба за место в составе.
— В ЦСКА конкуренция слева не такая высокая, как в "Зените". И велика вероятность, что в Москве вы сразу бы стали выходить в основе. В Петербурге есть Сантос и Жирков — конкуренция серьезнее.
— Я не боюсь конкуренции. Я приехал в "Уфу" и завоевал место за два-три месяца у Бояна Йокича — капитана сборной Словении, который играл в Испании. Так что я уже ничего не боюсь. Все возможно в этой жизни.
— После того, как вы стали играть слева, Евсеев передвинул Йокича в центр.
— Не знаю, как это происходило. Может быть, я за голову взялся. Но хорошо, что ему нашли место. Мне с ним очень комфортно. Он может где-то меня подстраховать, подсказать.
— Идеал левого защитника для вас?
— Человек, который больше атакует, чем обороняется. Если говорить о конкретных игроках, то Марсело и Доменико Кришито. Когда я еще подавал мячи на «Петровском», обращал внимание на Кришито. Его игра производила сильное впечатление, прямо вдохновлялся — длинные передачи, прострелы, врывания. Марсело-то я вживую не видел, только на видео.
Sport24
Данил Круговой: не боюсь конкуренции в "Зените"
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