Данил Круговой: не боюсь конкуренции в "Зените"

Защитник "Зенита" Данил Круговой рассказал, что готов конкурировать с основными игроками левого фланга обороны петербургского клуба за место в составе.— Я не боюсь конкуренции. Я приехал в "Уфу" и завоевал место за два-три месяца у Бояна Йокича — капитана сборной Словении, который играл в Испании. Так что я уже ничего не боюсь. Все возможно в этой жизни.— Не знаю, как это происходило. Может быть, я за голову взялся. Но хорошо, что ему нашли место. Мне с ним очень комфортно. Он может где-то меня подстраховать, подсказать.— Человек, который больше атакует, чем обороняется. Если говорить о конкретных игроках, то Марсело и Доменико Кришито. Когда я еще подавал мячи на «Петровском», обращал внимание на Кришито. Его игра производила сильное впечатление, прямо вдохновлялся — длинные передачи, прострелы, врывания. Марсело-то я вживую не видел, только на видео.