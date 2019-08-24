В матче 7-го тура чемпионата России "Динамо" одержало победу над "Тамбовом" 2-1.
Чемпионат России
7 тур
Голы: Филипп, 41, Панченко, 80
"Тамбов": Шелия, Гогуа, Ойеволе, Осипенко, Тетрашвили, Чуперка, Карасев, Таказов, Килин (Мамтов, 77), Аппаев (Бенито, 46), Маркелов (Костюков, 46).
"Динамо": Лещук, Плиев, Евгеньев, Шунич, Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Жоаозиньо, Филипп (Панченко, 75), Нжи (Грулёв, 72), Шиманьский.
Предупреждения: Ойеволе, 24, Каборе, 43, Гогуа, 58
"Динамо" уверенно обыграло "Тамбов"
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