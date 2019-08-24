Сергей Семак: будем работать дальше, чтобы в следующей игре смотреться лучше

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение от "Уфы", передает корреспондент Rusfootball.info.



- С какими ощущениями снова возвращаетесь в Уфу?



- Вернулись с прекрасными, но результат, к сожалению, для нас неудачный. Мы будем работать дальше, чтобы в следующей игре смотреться лучше. Надеюсь, что здесь удастся сыграть на новом давно обещанном стадионе. Поздравляю ребят из Уфы, сегодня они победили заслуженно.