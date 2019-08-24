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Данила Емельянов: обыграть "Зенит", возможно, такое раз в жизни дается

Полузащитник "Уфы" Данила Емельянов прокомментировал победу над "Зенитом", передает корреспондент Rusfootball.info.

- Когда обыгрываешь "Зенит", впечатления у всех шикарные. Это неописуемо. Обыграть "Зенит", возможно, такое раз в жизни дается. Я рад, что мне именно в этом клубе выпала эта возможность.

- Что в голове происходило, когда один на один выходили?

- Не поверил, если честно. Если бы я был более хладнокровным, таким же как Фомин, к примеру, который забил победный гол, то может быть я бы еще продвинулся вперед на несколько метров и послал мяч в угол, а так пробил в ближний угол, но Лунев вытащил.

- Данил, можно сказать, что у тебя это первый матч при таком количестве народу. Есть какая-то разница?

- Чем больше народу, тем больше мотивация, соответственно тем лучше мы играем. Дай бог, чтобы на каждый матч столько народу ходило, чтобы мы могли радовать болельщиков.

- Присутствие Черчесова сказывалось как-то на игре?

- Нет, он у нас уже был в Австрии на игре, так что хорошо, что он приезжает, два раза приехал, два раза мы победили. Пусть почаще приезжает. Может быть, для кого-то это лишняя мотивация была. Я попал в основную команду, для меня это мотивация выше крыши.

- Обыграли "Ростов" и "Зенит", которые до этого не проигрывали...

- Какая бы команда к нам не приезжала, любая команда при наших трибунах, при наших болельщиках, мы дома просто отдаем все силы, бог нас награждает и мы побеждаем. Думаю, ничего страшного, мы будем все домашние игры игратьь на 100%, также как и гостевые.


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Теги: Емельянов Уфа Зенит
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