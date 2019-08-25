Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после поражения от ЦСКА (0:3) в 7-м туре РПЛ прокомментировал ситуацию с травмированными игроками. Игру с армейцами пропустил полузащитник Денис Глушаков, испытывающий дискомфорт в задней мышце бедра.
"Исполнительское мастерство ЦСКА было выше. Глушаков? В центре нужны мобильные, играющие футболисты. Потеря любого игрока (до того Раванелли) значима. Они могут сохранять мячи, пройти один в один, имеют опыт игры на высоком уровне. Такие потери будут сказываться. Не могу утверждать, сыграет ли Денис в следующем туре, я не врач.
Пенальти на Роши? Один эпизод может развернуть все. Мы достаточно организованно играли в обороне в первом тайме. Не было ситуаций, а в концовке получили гол. Вроде мяч на фланге, выходить соперники оттуда не должны, игрок спиной стоит в бровку — и умудряется отдать передачу. Мы не страхуем, не возвращаемся, прострел, гол.
Во втором тайме вышли с хорошим настроем. Сразу 100-процентный момент, когда бил Иванов. Сами виноваты: раньше времени начали радоваться, а мяч еще не залетел. Второй гол выбил нас минут на 10-15 минут из нормального психологического состояния. Перестали контролировать ситуацию, стали нервничать, ошибаться, играть авантюрно. В этот отрезок уместился и третий мяч. Не должны были ломаться психологически.
Мне показалось, в эпизоде с одним из голов был оффсайд, хотя утверждать не могу. Показалось, Чалов был за спиной у нашего игрока. Но этот момент не видел, вот с пенальти — да", - цитирует Рахимова Sport24.ru.
Рашид Рахимов: не могу утверждать, что Глушаков сыграет в следующем матче
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